Замгубернатора Клемешов получил от прокуратуры предостережение из-за замерзающего Новосибирска

Александр Бучман указал Олегу Клемешову на недопустимость нарушения законодательства в сфере теплоснабжения, на неразрешенные до настоящего времени проблемы с объектами теплоснабжения, отсутствие должного контроля за деятельностью министерства и неэффективность мероприятий по обеспечению готовности к условиям низких погодных температур, а также обратил внимание на обязанность соблюдения прав граждан и в предстоящие новогодние и праздничные дни.