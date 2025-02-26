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Царьград

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Холуйство уважения не принесло. Чехи разочарованы в президенте, сделавшим ставку на Украину

Холуйство уважения не принесло. Чехи разочарованы в президенте, сделавшим ставку на Украину

Правительство Чехии пытается показать себя приверженцем курса на поддержку Украины. Жителям публичные демонстрации во главе с президентом не интересны.

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