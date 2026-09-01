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EJN: фрукты и овощи могут снижать риск рецидива рака мочевого пузыря

EJN: фрукты и овощи могут снижать риск рецидива рака мочевого пузыря

Увеличение потребления фруктов и овощей после диагностики немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря оказалось связано с меньшей вероятностью повторного появления опухоли.

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