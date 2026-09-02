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Киевский эксперт рассказал, как РФ «по политическим соображениям» упустила шанс лишить Украину Левобережья

Киевский эксперт рассказал, как РФ «по политическим соображениям» упустила шанс лишить Украину Левобережья

У России был вполне реальный шанс взять под свой контроль фактически половину Украины. Надо было только проявить политическую волю.

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