Киевский эксперт рассказал, как РФ «по политическим соображениям» упустила шанс лишить Украину Левобережья

У России был вполне реальный шанс взять под свой контроль фактически половину Украины. Надо было только проявить политическую волю.
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