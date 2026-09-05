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Постирала футболку, а она снова пахнет потом: почему заменить нужно не порошок, а саму схему стирки

Постирала футболку, а она снова пахнет потом: почему заменить нужно не порошок, а саму схему стирки

Почему постиранная вещь продолжает пахнуть потом? Свежая футболка после стирки пахнет кондиционером, но через час из подмышек снова исходит знакомый тяжелый дух.

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