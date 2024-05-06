У россиян появится новый способ оплатить дорогостоящее лечение

###abc-test="news_digits2_inc021_page_core"###Россияне смогут досрочно воспользоваться накоплениями, размещенными в негосударственном пенсионном фонде, при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии