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«Я упустил важную возможность». Колапинто расплакался после Гран При Италии

AlpineПилот Alpine Франко Колапинто не смог сдержать слёз после Гран При Италии. Аргентинец допустил ошибку на рестарте с четвёртого места, из-за которой потерял шанс побороться за высокие позиции.

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