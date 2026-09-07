«Я упустил важную возможность». Колапинто расплакался после Гран При Италии

AlpineПилот Alpine Франко Колапинто не смог сдержать слёз после Гран При Италии. Аргентинец допустил ошибку на рестарте с четвёртого места, из-за которой потерял шанс побороться за высокие позиции.
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