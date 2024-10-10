Из поселка в Адыгее эвакуируют жителей после ночной атаки дронов

В ночь на 10 октября на пригород Майкопа была совершена атака беспилотников, сообщил глава Адыгеи. Из поселка Родникового рядом с Майкопом эвакуируют жителей, их отправляют в пункт временного размещения в станице Ханской, написал глава региона.