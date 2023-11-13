США могут втянуться в третью мировую из-за обострения отношений с КНР — WP

Обострение отношений США и Китая по вопросу Тайваня и якобы отказом Пекина взаимодействовать с Вашингтоном по каналам связи, предназначенным для предотвращения конфликта, вызывают опасения, что США могут быть втянуты в «третью мировую войну», пишет газета Washington Post.
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