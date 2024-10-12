Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

446 подписчиков

Недавнее открытие может изменить наши представления об эволюции галактик

Недавнее открытие может изменить наши представления об эволюции галактик

﻿﻿Недавнее открытие может изменить наше понимание эволюции галактик. Астрономы обнаружили REBELS-25, которая считается самой далекой и древней галактикой с вращающимся диском, когда-либо наблюдавшейся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх