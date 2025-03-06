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Московский комсомолец в Израиле

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Нетаниягу поручил "быстро и решительно" заменить бюрократов на ИИ

Нетаниягу поручил "быстро и решительно" заменить бюрократов на ИИ

Премьер-министр Нетаниягу: «Искусственный интеллект на службе государства сэкономит огромные суммы и повысит эффективность рабочих процессов»Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил исполняющему обязанности руководителя государственной службы адвокату Рои Кахлону, в течение месяца представить ему ключевые идеи и способы повышения эффективности в государственном секторе, наряду с интеграцией передовых технологий и искусственного интеллекта .

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