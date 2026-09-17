"Мощь США оказалась отнюдь не безоговорочна". "Блицкриг" хуситов и топтание в Ормузском проливе заставляют роптать ближневосточных союзников и "демонстрирует Китаю и России пределы американского военного могущества".
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