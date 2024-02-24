Найден Способ Выявить Рак Легких По Состоянию Пальцев И Ногтей

О нем рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что заподозрить у человека рак легких можно по состоянию пальцев и ногтей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии