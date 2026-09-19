29,61% составила явка в Омской области к концу второго дня голосования. По данным ЦИК, на избирательные участки пришло 422 427 человек.
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