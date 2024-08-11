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  • людмила бер
    Наталья! На газораспределительных станциях, во всем Мире, идет такая раскраска.... и Украина не причем...Братский народ, чо
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Враг бросает населённые пункты - в Киеве начался раскол. Уничтожены организаторы вторжения в приграничье: Сводка с фронтов СВО

Враг бросает населённые пункты - в Киеве начался раскол. Уничтожены организаторы вторжения в приграничье: Сводка с фронтов СВО

Резервы, которые враг отвёл с критических направлений для вторжения в Курск, сыграли свою роль, но вряд ли так, как рассчитывали украинцы - ВСУ бросают населённые пункты на Покровском направлении, что ухудшает и без того критическую обстановку на фронте.

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Комментарии
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Лариса Сауляк
Сил вам, ребята, которые сейчас на передовой!
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4 час.
Елена Шарапова
Храни Вас БОГ!!!!❤️❤️❤️За РОССИЮ!!!!
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Дай Бог НАШИМ ВОИНАМ ГЕРОЯМ РОССИИ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ В ДОСТИЖЕНИИ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ НАД гребанными жидобандерлогами и им подхрюкивающими   мразями и     предателями     РУССКОГО МИРА!!!!  ДОРОГИЕ    ГЕРОИ РОССИИ   ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ С ПОБЕДОЙ                  ЖИВЫМИ И НЕ   ВРЕДИМЫМИ,             РОССИЯ ВАС    ЖДЁТ!!!!
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2 час.

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