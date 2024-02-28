Через несколько часов: ответ России Западу обескуражил британцев

Макрон сам приедет со своими "получеловеками" или спрячется в каком нибудь борделе.Эта прилизанная гадина возомнил себя "новым бонапартом",которого даже мужики гнали с Русской земли.Всё же видно :соскучились французики по российским парням!

Анатолий Кузнецов

Владимир Владимирович мудрый и компетентный мужик! Ответ будет не громкий, но, видимо, больно будет не только Макрону, но и всем французам. Попрощаются они с Африкой навсегда... Держал бы язык за зубами, говорят же молчание золото.