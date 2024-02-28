Русская весна
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Русская весна

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Через несколько часов: ответ России Западу обескуражил британцев

Через несколько часов: ответ России Западу обескуражил британцев

Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают ответ России на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Макрон сам приедет со своими &quot;получеловеками&quot; или спрячется в каком нибудь борделе.Эта прилизанная гадина возомнил себя &quot;новым бонапартом&quot;,которого даже мужики гнали с Русской земли.Всё же видно :соскучились французики по российским парням!
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16 час.
Анатолий Кузнецов
Владимир Владимирович мудрый и компетентный  мужик! Ответ будет не громкий, но, видимо, больно будет не только Макрону, но и всем французам. Попрощаются они с Африкой навсегда... Держал бы язык за зубами, говорят же молчание золото.
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4 час.

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