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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артур Даниелян: «По-прежнему люблю фигурное катание, не в силах убрать его из жизни. Тренеры меня ждут и будут помогать мне вернуться»

Даниелян занял 10-е место на этапе Гран-при России в Самаре. На этапе в Москве он был 11-м в короткой программе, а с произвольной снялся по медицинским показаниям.

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