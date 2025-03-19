Глава ВГА заявил о стягивании крупных сил ВСУ в Харьковской области

Обстановка на территории Харьковской области остается крайне сложной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают крупные силы на купянском и волчанском направлениях, рассказал в интервью «Известиям» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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