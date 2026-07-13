Британский турист скатился с водной горки в отеле на Ибице и не выжил

Британский турист не выжил после спуска с водной горки в бассейне отеля на Ибице, пишет Daily Mail. Инцидент произошел утром 11 июля в районе Кала-Тарида на западном побережье острова, где 64-летний мужчина отдыхал вместе с родственниками, включая жену и дочь.