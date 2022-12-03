Белый дом оказался в ловушке из-за нежелания признать очевидное поражение ВСУ - СМИ

Соединенным Штатам, ранее потерпевшим фиаско в нескольких вооруженных конфликтах, в которых они принимали участие, приходится выбирать между очередными поставками вооружения украинским войскам и риском серьезной эскалации отношений с Россией.
Соединенным Штатам, ранее потерпевшим фиаско в нескольких вооруженных конфликтах, в которых они принимали участие, приходится выбирать между очередными поставками вооружения украинским войскам и риском серьезной эскалации отношений с Россией.
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