Газета Труд

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Белый дом оказался в ловушке из-за нежелания признать очевидное поражение ВСУ - СМИ

Белый дом оказался в ловушке из-за нежелания признать очевидное поражение ВСУ - СМИ

Соединенным Штатам, ранее потерпевшим фиаско в нескольких вооруженных конфликтах, в которых они принимали участие, приходится выбирать между очередными поставками вооружения украинским войскам и риском серьезной эскалации отношений с Россией.

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