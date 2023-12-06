Госдума рассматривает проект о социальных вкладах

Депутаты Государственной Думы 5 декабря в первом чтении одобрили законопроект, направленный на предоставление возможности гражданам с низкими доходами открывать социальные вклады в банках, передает "Интерфакс".
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