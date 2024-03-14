Суд арестовал пытавшихся отравить продукты для участников СВО

Скриншот видео Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал Рината Ильина, Никиту Красильникова и Артема Щербакова, которые по указанию РДК* пытались отравить гуманитарный груз для добровольцев подразделения "Эспаньола", принимающих участие в спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.