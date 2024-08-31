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Пашинян заявил Путину, что Ереван предпочитает прямые переговоры с Баку

Пашинян заявил Путину, что Ереван предпочитает прямые переговоры с Баку

Руководитель армянского правительства Никол Пашинян сообщил, что в ходе состоявшейся телефонной беседы заявил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что Ереван на данном этапе предпочитает прямые переговоры с Баку.

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