Нелегальное лицо терроризма

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ПОГОНЯ ЗА ТЕРРОРИСТОМ ПРИВЕЛА В СОЧИ: ТРАГЕДИЯ "КРОКУСА" РАСКРЫВАЕТ СХЕМЫ "КРЫШЕВАНИЯ" МИГРАНТОВ 11 июня стало известно, что ещё один фигурант дела о теракте в "Крокусе" был поставлен на миграционный учёт нелегально.