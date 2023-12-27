Мошенники продолжают обманывать пожилых алматинцев

В полиции Алматы предупредили о мошенниках, обманывающих пожилых людей, передает inAlmaty.kz. Рекомендации от сотрудников полиции: Предупредите близких родственников и друзей о подобных фактах мошенничеств, особенно лиц пожилого возраста; Если Вам позвонил сотрудник полиции, то запомните, что сотрудники полиции не вправе просить денежные средства.