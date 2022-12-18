Кемба Уокер в матче против «Кливленда» набрал 32 очка и перевел игру в овертайм

Кемба Уокер в матче против «Кливленда» набрал 32 очка и перевел игру в овертайм

Четырехкратный участник Матча всех звезд Кемба Уокер, подписавший контракт с «Далласом» 29 ноября, набрал 32 очка и сделал 7 передач в гостевом матче против «Кливленда» (99:100 ОТ).

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