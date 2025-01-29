Политнавигатор Bloomberg сообщает, что Еврокомиссия отложит публикацию ранее готовившегося плана по поэтапному отказу от последних оставшихся на рынке ЕС видов российского топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ).
Просчитались, но где? В Европе отложили планы отказа от российского СПГ
Комментарии
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NN
N N
Почему просчитались? Мы ещё мир будем покупать, поксфтавояя даром ресурсы! Европе!
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21 час.
N
Nata
У вас есть личная нефтевышка? Или вас пучит от гордости, что еще один российский олигарх купит своей семье новый золотой унитаз?
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21 час.
Балу -
Поставляли, поставляем и будем поставлять!... А знаете почему?... Да потому что ни гордости у нынешней власти России нет, ни чести... А деньги, как известно, не пахнут... Она и перед баранами черножопыми задницей виляет и поскуливает, а своего русского мужика гнобит не жалеючи...
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16 час.
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