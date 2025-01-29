Просчитались, но где? В Европе отложили планы отказа от российского СПГ

У вас есть личная нефтевышка? Или вас пучит от гордости, что еще один российский олигарх купит своей семье новый золотой унитаз?

Балу -

Поставляли, поставляем и будем поставлять!... А знаете почему?... Да потому что ни гордости у нынешней власти России нет, ни чести... А деньги, как известно, не пахнут... Она и перед баранами черножопыми задницей виляет и поскуливает, а своего русского мужика гнобит не жалеючи...