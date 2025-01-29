Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Просчитались, но где? В Европе отложили планы отказа от российского СПГ

Просчитались, но где? В Европе отложили планы отказа от российского СПГ

Политнавигатор Bloomberg сообщает, что Еврокомиссия отложит публикацию ранее готовившегося плана по поэтапному отказу от последних оставшихся на рынке ЕС видов российского топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ).

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Комментарии
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NN
N N
Почему просчитались? Мы ещё мир будем покупать, поксфтавояя даром ресурсы! Европе!
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21 час.
N
Nata
У вас есть личная нефтевышка? Или вас пучит от гордости, что еще один российский олигарх купит своей семье новый золотой унитаз?
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21 час.
Балу -
Поставляли, поставляем и будем поставлять!... А знаете почему?... Да потому что ни гордости у нынешней власти России нет, ни чести... А деньги, как известно, не пахнут... Она и перед баранами черножопыми задницей виляет и поскуливает, а своего русского мужика гнобит не жалеючи...
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16 час.

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