ЗАЧЕМ ЛОЛИТА НА СТАРОСТИ РАЗДЕЛАСЬ ДО ТРУСОВ

Вести.UZ На днях увидела в каналах немолодую «звезду» второго плана. В трусах, ажурных чулках на подвязках, лифе… а, ну ещё в шапочке, какие носили в средневековых домах для умалишённых.
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