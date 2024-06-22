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Верхэге про 1:5 от «Эдмонтона»: «Они были голоднее «Флориды». Мы не были активными на старте, нужно начинать лучше»

«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 3-3).  «Они были голоднее нас и вышли на игру с большим желанием.

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