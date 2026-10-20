Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Почему футболка российского бренда стоит дороже, чем в Uniqlo Кому проигрывают российские ткани В чем преимущества и риски производства одежды в Китае Смогут ли российские бренды снизить цены на одежду Сколько бренды платят за аренду Стоит ли делать ставку на маркетплейсы Влияют ли звездные рекламные кампании на стоимость одежды Какие российские бренды смогут выжить на рынке Почему футболка российского бренда стоит дороже, чем в Uniqlo Футболка из 100% хлопка в Uniqlo стоит около 1,2 тыс.