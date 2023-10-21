Война в Израиле покатится по всему миру. Тайные провокаторы решают свои задачи

В Сети появилась интересная теория о целях и планах атаки ХАМАС на Израиль. Её авторы утверждают, что это была одна из самых больших спецопераций в современной истории, которая будет иметь далеко идущие последствия.
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