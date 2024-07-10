Приняты поправки по совершенствованию отечественной налоговой системы

Все дополнительные доходы направят в доход федерального бюджета. Оттуда они будут направлены на поддержку нуждающихся категорий граждан, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ГД.
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