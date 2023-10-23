В России созданы первые FPV-очки "Филин"

Российские инженеры разработали первые отечественные очки для операторов FPV-дронов. Наголовное телевизионное устройство "Филин-1" обеспечивает воспроизведение картинки с камеры беспилотника и применение его оператором в контуре управления БПЛА.
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