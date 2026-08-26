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Новая форма оплаты проезда в общественном транспорте появится в Барнауле

Новая форма оплаты проезда в общественном транспорте появится в Барнауле

В Барнауле готовят к внедрению новую форму оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба администрации, об этом на аппаратном совещании рассказал замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

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