Новая форма оплаты проезда в общественном транспорте появится в Барнауле

В Барнауле готовят к внедрению новую форму оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба администрации, об этом на аппаратном совещании рассказал замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
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