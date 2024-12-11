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Sergey Ivanov

Все- таки умеет Россия выбирать друзей! Когда- то она уже делала ставку на арабов. От широты русской души мы их до зубов вооружили. Но стоило евреям во время шестидневной войны врезать им по морде- как бравые вояки побежали, побросав русское оружие. Был у нас и еще один такой друг- тот самый, Герой Советского Союза, про которого ходил стишок: «Лежит в песках и греет пузо Полуфашист, полуэсер Герой Советского Союза, Гамаль Абдель Насер» Этот деятель кинул нас на деньги с Асуанской плотиной. Буржуазная Россия в третий раз наступила на советские грабли, в очередной раз поставив на арабов. Чтобы в очередной раз сказать: -Нас нагло, подло обманули! Кинули! Бравые арабы побросали оружие, присланное из России- и устроили забег, спасая свои шкуры. А в итоге, мы сейчас закупаем снаряды в КНДР. Подумайте, как бы мы выиграли, если бы выбрали себе в друзья Израиль! Там треть населения- выходцы из СССР. Там каждый третий знает русский язык! В результате мы получили бы в союзники не арабские банды, а сильное государство, в котором у нас есть социальная опора! Государство, способное отвечать по своим обязательствам! Похоже, наши начальники России руководствуются принципом «Пусть мне будет хуже, лишь бы подгадить ненавистным пиндосам!». Как- то слишком уж по- детски...