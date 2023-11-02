Сахалинец угрожал взорвать детский сад из-за ссоры с сожительницей

Житель города Корсаков сообщил в полицию, что несет в детский сад гранату. Оказалось, угроза была ложной, и мужчина хотел поднять шум, чтобы привлечь внимание бывшей сожительницы, рассказали в УМВД по Сахалинской области.
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