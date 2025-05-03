Школьница чуть не умерла на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге четвероклассница получила серьезные травмы на детской площадке. Инцидент произошел на улице Оптиков 2 маяВ Санкт-Петербурге четвероклассница получила серьезные травмы на детской площадке.
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