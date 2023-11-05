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Генерал ВСУ Баранов: армия Украины планирует атаки беспилотников на РФ зимой

Генерал ВСУ Баранов: армия Украины планирует атаки беспилотников на РФ зимой

ВСУ собираются активно применять беспилотники для атак на российские территории зимой. Об этом заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов британскому изданию Independent.

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