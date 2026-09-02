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Газета.ру

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В Евросоюзе признали особо тяжелое положение Украины

В Евросоюзе признали особо тяжелое положение Украины

Особо тяжелое положение Украины не прекращается, лето было сложным. Это признала глава министерства иностранных дел и министерства обороны председательствующей в Совете Евросоюза Ирландии Хелен Макэнти, ее слова приводит РИА Новости.

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