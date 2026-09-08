Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В областном центре создадут карту труднодоступных мусорок

В областном центре создадут карту труднодоступных мусорок

Местные власти учли опыт зимы, когда бытовые отходы смолян не вывозились неделями Мэр предложил региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами подготовить карту улиц Смоленска, где в зимний период может быть затруднен проезд мусоровозов.

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