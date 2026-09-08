В областном центре создадут карту труднодоступных мусорок

Местные власти учли опыт зимы, когда бытовые отходы смолян не вывозились неделями Мэр предложил региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами подготовить карту улиц Смоленска, где в зимний период может быть затруднен проезд мусоровозов.