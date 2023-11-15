Почему люди выбрали такой вариант и разделяют ли его эксперты Анна Каледина Елена Балаян Яна Штурма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Более 60% граждан считают, что нужно отказаться от изображения культовых сооружений на денежных знаках.
Глаз народа: 60% граждан выступили за отказ от изображения храмов на купюрах
Комментарии
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vb
valeri bolgov
Россия по конституции православная страна и этим всё сказано. И на купюрах должны быть изображение как религиозные так и исторические.
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17 час.
М
ММ
Россия по Конституции СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО! И нечего совать религию куда не следует!
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17 час.
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Купюры где только не прячут. И преставте себе если на ней будут изображены Храмы...
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15 час.
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