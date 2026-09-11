Грибы осени: появление съедобных рядовок в лесах региона

В наших лесах осенью можно найти съедобные рядовки, включая фиолетовую и тополевую. Фиолетовая рядовка отличается своей яркостью и растет в смешанных лесах с сосной и берёзой, в то время как тополевая требует предварительного вымачивания перед приготовлением.