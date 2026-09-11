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Царьград

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Грибы осени: появление съедобных рядовок в лесах региона

Грибы осени: появление съедобных рядовок в лесах региона

В наших лесах осенью можно найти съедобные рядовки, включая фиолетовую и тополевую. Фиолетовая рядовка отличается своей яркостью и растет в смешанных лесах с сосной и берёзой, в то время как тополевая требует предварительного вымачивания перед приготовлением.

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