Джон Холлинджер: «Вся «проблема» трехочковых заключается в переносе бросков с 6 на 6,7 метра и никак не влияет на зрителя»

«Люди серьезно обеспокоены рейтингами на ТВ, хотя лига уже подписала соглашение на 11 лет. О нет! Джеф Безос потеряет немного денег! Основной мотив последних вбросов заключается в том, что лига теряет популярность из-за того, откуда люди бросают.