Смоленщина будет поставлять котельные в Северодонецк

Этот и другие планы по развитию и работе «Дорогобужкотломаша» обсудили Василий Анохин и глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с гендиректором Фонда развития территорий Ильшатом Шагиахметовым посетил «Дорогобужкотломаш».