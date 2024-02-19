Смоленщина будет поставлять котельные в Северодонецк

Этот и другие планы по развитию и работе «Дорогобужкотломаша» обсудили Василий Анохин и глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с гендиректором Фонда развития территорий Ильшатом Шагиахметовым посетил «Дорогобужкотломаш».
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