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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торопченко забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 5 очков в 17 играх за «Сент-Луис»

Торопченко забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 5 очков в 17 играх за «Сент-Луис»

Форвард «Сент-Луиса» отличился в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (3:1).  В его активе стало 5 (3+2) очков в 17 матчах.

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