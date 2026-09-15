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Царьград

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Мария Аронова уколола актрису, даже не назвав её имени. Тонко - очень тонко

Мария Аронова уколола актрису, даже не назвав её имени. Тонко - очень тонко

Марии Ароновой хватило такта, чтобы не переходить на личности. Но, в целом, о не самых приятных процессах в российском кино она высказалась.

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