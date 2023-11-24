РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе ИИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной Платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием «облачных» технологий (платформа AIaaS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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