РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе ИИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной Платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием «облачных» технологий (платформа AIaaS).