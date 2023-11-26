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Крайдер с 2+1, Эрссон с шатаутом и Хишир с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (7:2).

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