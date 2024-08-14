Врач Щелочкова рассказала о полезных для сердца БАДах

Употребление в качестве биологически активных добавок магния, полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов может помочь укрепить сердечно-сосудистую систему, сообщила врач-кардиолог клиники СамГМУ Мария Щелочкова.
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