Российская фристайлистка оценила возможность участия в ОИ в нейтральном статусе

Мария Чаадаева затруднилась сказать, стоит ли россиянам выступать на Олимпиаде Бывшая российская фристайлистка Мария Чаадаева оценила возможность участия представителей страны в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии